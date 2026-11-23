Według TechCrunch, Uber rozpoczął w USA pilotażowe testy opcji Recorded Rides, umożliwiającej zamawianie przejazdów z włączoną funkcją Record My Ride. Przednia kamera smartfona kierowcy będzie nagrywać całą podróż. Opcja będzie wyświetlana w aplikacji jako Recorded Rides. Projekt pilotażowy ruszył w Baltimore, Raleigh, Indianapolis i St. Louis.

Nocne przejazdy i zamówienia dla nastolatków

Firma testuje nagrywanie przejazdów przede wszystkim w przypadku zamówień składanych późno w nocy lub podróży z udziałem nastolatków. Na początku tego roku Uber uruchomił funkcję transmisji wideo na żywo dla przejazdów zamawianych dla nastolatków. Serwis testował również nagrywanie dźwięku podczas nocnych przejazdów w niektórych miastach.

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Możliwość rezygnacji z nagrywania

Recorded Rides będą dostępne wyłącznie dla kierowców, którzy włączyli funkcję Record My Ride. Kierowcy mogą zrezygnować z nagrywania za pośrednictwem panelu ustawień. Pasażerowie również mogą nie wyrazić zgody na nagrywanie po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia w aplikacji.

Osobno Uber sprawdza funkcję, która będzie włączać nagrywanie, jeśli aplikacja wykryje odchylenie od trasy lub możliwy wypadek. Firma planuje później rozszerzyć pilotaż na inne lokalizacje.

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