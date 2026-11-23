Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że Jensen Huang, niedawno przywrócony na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii, nie zrobił nic złego. Powiedział również, że rada dyrektorów spółki odpowiedzialnie podeszła do decyzji o przywróceniu Huanga.

Wywiad telefoniczny

Prezydent USA powiedział o tym w wywiadzie telefonicznym dla dziennikarza CNBC, Eamona Javersa. Oświadczenie padło w poniedziałek rano, 23 listopada 2026 roku, czasu wschodniego USA.

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Zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa

Według Trumpa rada dyrektorów Nvidii prosiła o zapewnienia dotyczące zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Prezydent powiązał tę prośbę z decyzją rady o przywróceniu Huanga na stanowisko dyrektora generalnego spółki.

CNBC opublikowało również archiwalne zdjęcie, na którym Trump wita Huanga podczas briefingu medialnego z udziałem kierownictwa w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zdjęcie wykonano 29 września 2026 roku w pobliżu Zachodniego Skrzydła Białego Domu w Waszyngtonie po spotkaniu poświęconym sztucznej inteligencji.

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