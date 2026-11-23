Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что недавно восстановленный в должности генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг не сделал ничего плохого. Он также сказал, что совет директоров компании ответственно подошёл к решению восстановить Хуанга.

Телефонное интервью

Президент США сообщил об этом в телефонном интервью журналисту CNBC Имону Джейверсу. Заявление прозвучало в понедельник утром, 23 ноября 2026 года, по восточному времени США.

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Заверения относительно безопасности

По словам Трампа, совет директоров Nvidia просил заверений относительно угрозы национальной безопасности. Президент связал эту просьбу с решением совета восстановить Хуанга в должности генерального директора компании.

CNBC также опубликовало архивную фотографию, на которой Трамп приветствует Хуанга во время медиабрифинга с участием руководителей в сфере искусственного интеллекта. Снимок был сделан 29 сентября 2026 года возле Западного крыла Белого дома в Вашингтоне после встречи, посвящённой искусственному интеллекту.

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