W Niemczech sieci marketów budowlanych OBI i Toom planują połączenie i utworzenie sieci liczącej ponad 600 punktów handlowych. Marka Toom ma zniknąć, a jej sklepy będą działać pod szyldem OBI, informuje Tagesschau.

Umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez organ antymonopolowy

Planowane połączenie ogłosiły Tengelmann Group, większościowy właściciel OBI, oraz REWE Group, właściciel Toom. Transakcja wymaga zgody niemieckiego Federalnego Urzędu Kartelowego. Strony nie ujawniły warunków finansowych umowy ani danych dotyczących obrotów i liczby pracowników połączonej grupy.

Zgodnie z porozumieniem REWE Group otrzyma około 30% udziałów w holdingu OBI Group Holding. Tengelmann Group zachowa status większościowego akcjonariusza.

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Przejście na markę OBI potrwa do 18 miesięcy

Firmy oświadczyły, że połączenie ma połączyć mocne strony obu sieci i stworzyć podstawę do dalszego wzrostu na trudnym rynku. Strony liczą także na wykorzystanie synergii; w szczególności jedna z centralnych administracji może zostać zlikwidowana.

Przeniesienie sklepów Toom pod markę OBI ma zostać zakończone w ciągu 12–18 miesięcy po uzyskaniu zgody właściwych organów. Wśród innych deklarowanych celów jest rozwój cyfrowego marketplace’u OBI.

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