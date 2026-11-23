В Германии сети строительных магазинов OBI и Toom планируют объединиться и создать сеть из более чем 600 торговых точек. Бренд Toom должен исчезнуть, а его магазины будут работать под вывеской OBI, сообщает Tagesschau.

Сделку еще должен одобрить антимонопольный орган

О планируемом слиянии объявили Tengelmann Group, мажоритарный владелец OBI, и REWE Group, владелец Toom. Транзакция требует одобрения Федерального картельного ведомства Германии. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли, как и данные об обороте и количестве сотрудников объединенной группы.

Согласно договоренности, REWE Group получит около 30% в холдинге OBI Group Holding. Tengelmann Group сохранит статус мажоритарного акционера.

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Переход на бренд OBI продлится до 18 месяцев

Компании заявили, что объединение должно сочетать сильные стороны двух сетей и создать основу для дальнейшего роста на сложном рынке. Стороны также рассчитывают использовать синергию; в частности, одна из центральных администраций может быть ликвидирована.

Перевод магазинов Toom под бренд OBI планируют завершить в течение 12–18 месяцев после получения разрешения от компетентных органов. Среди других заявленных целей — развитие цифрового маркетплейса OBI.

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