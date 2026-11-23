在德国，OBI和Toom两家建材商店连锁计划合并，组建一家拥有600多个零售网点的连锁网络。Toom品牌将消失，其门店将以OBI品牌运营，Tagesschau报道。

该交易仍需获得反垄断机构批准

OBI的大股东Tengelmann Group和Toom的所有者REWE Group宣布了这项计划中的合并。该交易需要获得德国联邦卡特尔局的批准。双方未披露交易的财务条款，也未披露合并后集团的营业额和员工人数数据。

根据协议，REWE Group将获得OBI Group Holding约30%的股份。Tengelmann Group将保留其大股东地位。

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转用OBI品牌将持续最多18个月

两家公司表示，此次合并旨在结合两家连锁店的优势，并为在充满挑战的市场中进一步增长奠定基础。双方还计划利用协同效应；尤其是，其中一个中央管理部门可能被撤销。

Toom门店转为OBI品牌的工作计划在获得主管部门许可后的12至18个月内完成。其他宣布的目标包括发展OBI的数字化市场平台。

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