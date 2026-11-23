За даними TechCrunch, Uber розпочав у США пілотне тестування опції Recorded Rides для замовлення поїздок із увімкненою функцією Record My Ride. Фронтальна камера смартфона водія записуватиме всю поїздку. Опція відображатиметься в застосунку як Recorded Rides. Пілотний проєкт стартував у Балтиморі, Ралі, Індіанаполісі та Сент-Луїсі.

Нічні поїздки та замовлення для підлітків

Компанія тестує запис поїздок насамперед для замовлень, зроблених пізно вночі, або для поїздок за участю підлітків. Раніше цього року Uber запустив функцію прямої відеотрансляції для поїздок, замовлених для підлітків. Також сервіс тестував аудіозапис під час нічних поїздок у деяких містах.

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Можливість відмовитися від запису

Recorded Rides будуть доступні лише для водіїв, які увімкнули функцію Record My Ride. Водії можуть відмовитися від запису через панель налаштувань. Пасажири також можуть не надати дозвіл на запис після отримання відповідного сповіщення в застосунку.

Окремо Uber перевіряє функцію, яка вмикатиме запис, якщо застосунок виявить відхилення від маршруту або можливу аварію. Компанія планує згодом розширити пілот на інші локації.

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