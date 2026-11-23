BMW розпочала серійне виробництво повністю електричного iX4 на заводі в Дебрецені, Угорщина. Продажі моделі, яку компанія позиціонує як повністю електричну заміну X4, планують почати у березні 2027 року, повідомляє Electrek.

iX4 став другою повністю електричною моделлю BMW, яку випускає підприємство в Дебрецені після iX3. За даними BMW, нову модель запустили у серійне виробництво менш ніж через два місяці після переходу заводу на цілодобовий тризмінний графік, запроваджений для нарощування випуску через вищий за очікуваний попит.

Запас ходу та заряджання

Електрокросовер побудований на архітектурі Neue Klasse та використовує електропривод BMW шостого покоління. За попередньою оцінкою BMW, автомобіль з акумулятором ємністю 112,2 кВт·год матиме запас ходу до 428 миль на одному заряді. Остаточні показники за американським циклом EPA ще не затверджено. За циклом WLTP максимальний запас ходу заявлено на рівні до 828 км.

Завдяки 800-вольтовій архітектурі iX4 підтримує заряджання потужністю до 400 кВт. За оцінкою BMW, за 10 хвилин автомобіль може додати до 184 миль запасу ходу, а заряджання батареї з 10% до 80% триватиме приблизно 21 хвилину.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версії та оснащення

На старті продажів модель запропонують у версіях iX4 50 xDrive та iX4 40 xDrive з двомоторною повнопривідною силовою установкою. Версія iX4 50 xDrive матиме 468 к. с. і 644 Н·м крутного моменту та прискорюватиметься від 0 до 60 миль на годину за 4,7 секунди. Згодом BMW планує випустити модифікацію M60 xDrive потужністю 603 к. с. і крутним моментом 875 Н·м, яка, за даними компанії, розганятиметься до 60 миль на годину за 3,9 секунди.

Коефіцієнт аеродинамічного опору iX4 становить 0,23. Автомобіль має похилий дах і нижчий кузов, ніж iX3. У салоні передбачено 17,9-дюймовий екран мультимедійної системи та дисплей Panoramic Vision завширшки 42 дюйми в нижній частині лобового скла. Модель також підтримуватиме двонапрямне заряджання для живлення електропристроїв.

У США ціна iX4 50 xDrive починатиметься від 66 300 доларів. У цю суму не входить збір за доставку в розмірі 1 495 доларів.

Читай нас у