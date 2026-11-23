宝马已在匈牙利德布勒森工厂开始量产纯电动iX4。该公司将这款车型定位为X4的纯电动替代车型，其销售计划于2027年3月启动，Electrek报道。

继iX3之后，iX4成为德布勒森工厂生产的第二款宝马纯电动车型。宝马表示，在工厂转为全天候三班制后不到两个月，新车型便投入量产；该排班制度是为应对高于预期的需求、扩大产量而引入的。

续航里程与充电

这款电动跨界车基于Neue Klasse架构打造，并采用宝马第六代电驱系统。根据宝马的初步估计，配备112.2千瓦时电池的车辆单次充电续航里程将达428英里。按照美国EPA循环测定的最终数据尚未获得批准。按照WLTP循环，其最高续航里程宣称可达828公里。

得益于800伏架构，iX4支持最高400千瓦的充电功率。宝马估计，该车10分钟可增加最多184英里的续航里程，电池从10%充至80%约需21分钟。

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版本与配置

在销售启动时，该车型将提供iX4 50 xDrive和iX4 40 xDrive版本，均搭载双电机全轮驱动动力系统。iX4 50 xDrive版本将拥有468马力和644牛·米扭矩，0至60英里/小时加速时间为4.7秒。宝马随后计划推出M60 xDrive改款，功率为603马力、扭矩为875牛·米；据该公司称，该版本加速至60英里/小时需3.9秒。

iX4的风阻系数为0.23。该车拥有倾斜的车顶和比iX3更低的车身。车内配备17.9英寸信息娱乐系统屏幕，以及位于挡风玻璃下部、宽42英寸的Panoramic Vision显示屏。该车型还将支持双向充电，为电器设备供电。

在美国，iX4 50 xDrive起售价将为66,300美元。该价格不包括1,495美元的配送费。

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