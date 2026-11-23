BMW rozpoczęło seryjną produkcję w pełni elektrycznego iX4 w zakładzie w Debreczynie na Węgrzech. Sprzedaż modelu, który firma pozycjonuje jako w pełni elektryczny zamiennik X4, ma rozpocząć się w marcu 2027 roku, informuje Electrek.

iX4 stał się drugim w pełni elektrycznym modelem BMW produkowanym w zakładzie w Debreczynie po iX3. Według BMW nowy model uruchomiono w produkcji seryjnej mniej niż dwa miesiące po przejściu zakładu na całodobowy system trzech zmian, wprowadzony w celu zwiększenia produkcji ze względu na wyższy od oczekiwanego popyt.

Zasięg i ładowanie

Elektryczny crossover zbudowano na architekturze Neue Klasse i wykorzystuje elektryczny napęd BMW szóstej generacji. Według wstępnej oceny BMW samochód z akumulatorem o pojemności 112,2 kWh będzie miał zasięg do 428 mil na jednym ładowaniu. Ostateczne wartości według amerykańskiego cyklu EPA nie zostały jeszcze zatwierdzone. W cyklu WLTP maksymalny zasięg zadeklarowano na poziomie do 828 km.

Dzięki architekturze 800 V iX4 obsługuje ładowanie z mocą do 400 kW. BMW szacuje, że w 10 minut samochód może zwiększyć zasięg o maksymalnie 184 mile, a ładowanie akumulatora od 10% do 80% potrwa około 21 minut.

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Wersje i wyposażenie

Na początku sprzedaży model będzie oferowany w wersjach iX4 50 xDrive oraz iX4 40 xDrive z dwusilnikowym napędem na wszystkie koła. Wersja iX4 50 xDrive będzie miała 468 KM i 644 Nm momentu obrotowego oraz przyspieszy od 0 do 60 mil na godzinę w 4,7 sekundy. Później BMW planuje wypuścić odmianę M60 xDrive o mocy 603 KM i momencie obrotowym 875 Nm, która według firmy rozpędzi się do 60 mil na godzinę w 3,9 sekundy.

Współczynnik oporu aerodynamicznego iX4 wynosi 0,23. Samochód ma opadającą linię dachu i niższe nadwozie niż iX3. We wnętrzu przewidziano 17,9-calowy ekran systemu multimedialnego oraz 42-calowy wyświetlacz Panoramic Vision w dolnej części przedniej szyby. Model będzie także obsługiwał dwukierunkowe ładowanie do zasilania urządzeń elektrycznych.

W Stanach Zjednoczonych cena iX4 50 xDrive będzie zaczynać się od 66 300 dolarów. Kwota ta nie obejmuje opłaty za dostawę w wysokości 1 495 dolarów.

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