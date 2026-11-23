BMW начала серийное производство полностью электрического iX4 на заводе в Дебрецене, Венгрия. Продажи модели, которую компания позиционирует как полностью электрическую замену X4, планируют начать в марте 2027 года, сообщает Electrek.

iX4 стал второй полностью электрической моделью BMW, выпускаемой предприятием в Дебрецене после iX3. По данным BMW, новую модель запустили в серийное производство менее чем через два месяца после перехода завода на круглосуточный трёхсменный график, введённый для наращивания выпуска из-за более высокого, чем ожидалось, спроса.

Запас хода и зарядка

Электрический кроссовер построен на архитектуре Neue Klasse и использует электропривод BMW шестого поколения. По предварительной оценке BMW, автомобиль с аккумулятором ёмкостью 112,2 кВт·ч будет иметь запас хода до 428 миль на одной зарядке. Окончательные показатели по американскому циклу EPA ещё не утверждены. По циклу WLTP максимальный запас хода заявлен на уровне до 828 км.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре iX4 поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. По оценке BMW, за 10 минут автомобиль может добавить до 184 миль запаса хода, а зарядка батареи с 10% до 80% займёт около 21 минуты.

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Версии и оснащение

На старте продаж модель предложат в версиях iX4 50 xDrive и iX4 40 xDrive с двухмоторной полноприводной силовой установкой. Версия iX4 50 xDrive будет иметь 468 л. с. и 644 Н·м крутящего момента и разгоняться от 0 до 60 миль в час за 4,7 секунды. Позднее BMW планирует выпустить модификацию M60 xDrive мощностью 603 л. с. и крутящим моментом 875 Н·м, которая, по данным компании, будет разгоняться до 60 миль в час за 3,9 секунды.

Коэффициент аэродинамического сопротивления iX4 составляет 0,23. Автомобиль имеет покатую крышу и более низкий кузов, чем iX3. В салоне предусмотрены 17,9-дюймовый экран мультимедийной системы и 42-дюймовый дисплей Panoramic Vision в нижней части лобового стекла. Модель также будет поддерживать двунаправленную зарядку для питания электроприборов.

В США цена iX4 50 xDrive будет начинаться от 66 300 долларов. В эту сумму не входит сбор за доставку в размере 1 495 долларов.

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