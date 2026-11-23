Норвезький вокаліст гурту a-ha Мортен Гаркет повідомив в інтерв’ю The Sunday Times, що, за оцінкою його лікарів, хвороба Паркінсона могла розвиватися у нього близько 30 років. Про це пише Der Spiegel.

Діагноз у 2022 році

У 2022 році 67-річному Гаркету діагностували хворобу Паркінсона. Спочатку співак не розповідав про це навіть колегам по a-ha, оскільки на початку симптоми були майже непомітними. Торік він публічно повідомив про свій стан.

За словами музиканта, він уперше помітив проблему, коли під час чищення зубів не зміг як слід утримати зубну щітку. Гаркет сказав, що ранні ознаки захворювання могли компенсуватися іншими ділянками мозку. Він також зазначив, що про хворобу часто дізнаються лише після того, як ураження мозку досягає критичної межі.

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Лікування та альбом

Співак розповів, що спочатку його голос не змінився, однак він почав приймати ліки. За його словами, медикаменти можуть мати побічні ефекти: він відчував утому та став психологічно менш стійким.

Гаркет також говорив, що іноді раптово починає плакати й не може зупинитися або сміється, хоча не сприймає ці емоції як властиві собі. Нині музикант приймає різні препарати та проходить терапію, а координацію лікування порівнює з диригуванням оркестром.

Попри хворобу Гаркет продовжує займатися музикою. Його новий сольний альбом Human Grace має вийти 27 листопада.

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