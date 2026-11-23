Norweski wokalista grupy a-ha Morten Harket powiedział w wywiadzie dla The Sunday Times, że według oceny jego lekarzy choroba Parkinsona mogła rozwijać się u niego przez około 30 lat. Pisze o tym Der Spiegel.

Diagnoza w 2022 roku

W 2022 roku u 67-letniego Harketa zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Początkowo piosenkarz nie powiedział o tym nawet kolegom z a-ha, ponieważ na początku objawy były niemal niezauważalne. W ubiegłym roku publicznie poinformował o swoim stanie.

Według muzyka po raz pierwszy zauważył problem, gdy podczas mycia zębów nie był w stanie właściwie utrzymać szczoteczki do zębów. Harket powiedział, że wczesne oznaki choroby mogły być kompensowane przez inne obszary mózgu. Zaznaczył również, że o chorobie często dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy uszkodzenie mózgu osiąga krytyczny próg.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Leczenie i album

Piosenkarz powiedział, że początkowo jego głos się nie zmienił, jednak zaczął przyjmować leki. Jak stwierdził, leki mogą wywoływać skutki uboczne: odczuwał zmęczenie i stał się mniej odporny psychicznie.

Harket mówił również, że czasami nagle zaczyna płakać i nie może przestać albo się śmieje, choć nie postrzega tych emocji jako typowych dla siebie. Obecnie muzyk przyjmuje różne leki i przechodzi terapię, a koordynowanie leczenia porównuje do dyrygowania orkiestrą.

Mimo choroby Harket nadal zajmuje się muzyką. Jego nowy solowy album Human Grace ma ukazać się 27 listopada.

Czytaj nas na