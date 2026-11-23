为企业客户服务开发人工智能解决方案的Sierra公司在F轮融资中筹集了17.5亿美元。交易完成后，其估值达到300亿美元——是六个月前150亿美元估值的两倍。TechCrunch报道。

投资者和客户

本轮融资由Greenoaks和Lightspeed Venture Partners领投。Sierra的现有投资者也参与了融资，其中包括Benchmark、Sequoia、Greenoaks、GV和Tiger Global。

Sierra由Salesforce前联席首席执行官布雷特·泰勒和克莱·贝沃尔创立。该公司表示，它与《财富》50强榜单中近半数企业合作。其客户包括BNY、HSBC、Singtel、Wells Fargo、JPMorganChase、Pearson、Next和Cox Automotive。

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AI智能体的发展

上月底，Sierra表示，其按结果付费模式在五个月内帮助其将年化营收运行率翻倍至4亿美元。该公司正在打造一个用于开发AI智能体的平台，并与模型开发商合作，为企业客户提供技术选择。

Sierra还与Meta、Stripe和Walmart共同制定智能体与企业系统交互的协议定义。该公司计划将筹集的资金用于发展其技术栈，包括服务智能体，并扩大销售团队，以更快地签订和支持企业合同。

克莱·贝沃尔在9月于阿姆斯特丹举行的HumanX会议期间表示，大多数Sierra客户并未替代联络中心员工，而是将他们重新安排到其他岗位。

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