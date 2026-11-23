Firma Sierra, która tworzy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji dla korporacyjnej obsługi klienta, pozyskała 1,75 mld dolarów w rundzie finansowania Series F. Po transakcji jej wycena osiągnęła 30 mld dolarów — dwa razy więcej niż sześć miesięcy temu, gdy firmę wyceniano na 15 mld dolarów. Informuje o tym TechCrunch.

Inwestorzy i klienci

Rundzie przewodziły Greenoaks i Lightspeed Venture Partners. W finansowaniu uczestniczyli także dotychczasowi inwestorzy Sierra, w tym Benchmark, Sequoia, Greenoaks, GV i Tiger Global.

Sierra została założona przez byłego współdyrektora generalnego Salesforce, Breta Taylora, oraz Claya Bavora. Firma twierdzi, że współpracuje z niemal połową korporacji z listy Fortune 50. Wśród jej klientów są BNY, HSBC, Singtel, Wells Fargo, JPMorganChase, Pearson, Next i Cox Automotive.

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Rozwój agentów AI

Pod koniec ubiegłego miesiąca Sierra poinformowała, że jej model płatności za wyniki pomógł w ciągu pięciu miesięcy podwoić wskaźnik run-rate revenue do 400 mln dolarów. Firma tworzy platformę do opracowywania agentów AI i współpracuje z twórcami modeli, aby zapewnić klientom korporacyjnym wybór technologii.

Sierra współpracuje także z Meta, Stripe i Walmart nad określeniem protokołów interakcji agentów z systemami korporacyjnymi. Pozyskane środki firma planuje przeznaczyć na rozwój stosu technologicznego, w tym agentów obsługi, a także na rozbudowę zespołu sprzedaży w celu szybszego zawierania i obsługi kontraktów korporacyjnych.

Podczas konferencji HumanX w Amsterdamie we wrześniu Clay Bavor powiedział, że większość klientów Sierra nie zastępuje pracowników centrów kontaktowych, lecz przenosi ich na inne stanowiska.

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