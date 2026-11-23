Компания Sierra, разрабатывающая решения на основе искусственного интеллекта для корпоративного обслуживания клиентов, привлекла $1,75 млрд в раунде финансирования Series F. После сделки ее оценка достигла $30 млрд — вдвое больше, чем шесть месяцев назад, когда компанию оценивали в $15 млрд. Об этом сообщает TechCrunch.

Инвесторы и клиенты

Раунд возглавили Greenoaks и Lightspeed Venture Partners. В финансировании также приняли участие предыдущие инвесторы Sierra, в частности Benchmark, Sequoia, Greenoaks, GV и Tiger Global.

Sierra основали бывший со-генеральный директор Salesforce Брет Тейлор и Клей Бейвор. Компания заявляет, что работает почти с половиной корпораций из списка Fortune 50. Среди ее клиентов — BNY, HSBC, Singtel, Wells Fargo, JPMorganChase, Pearson, Next и Cox Automotive.

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Развитие ИИ-агентов

В конце прошлого месяца Sierra сообщила, что ее модель оплаты за результат помогла за пять месяцев вдвое увеличить показатель run-rate revenue — до $400 млн. Компания создает платформу для разработки ИИ-агентов и сотрудничает с разработчиками моделей, чтобы предоставить корпоративным клиентам выбор технологий.

Sierra также работает с Meta, Stripe и Walmart над определением протоколов для взаимодействия агентов с корпоративными системами. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие технологического стека, в том числе агентов для обслуживания, а также на расширение команды продаж для более быстрого заключения и сопровождения корпоративных контрактов.

Во время конференции HumanX в Амстердаме в сентябре Клей Бейвор заявил, что большинство клиентов Sierra не заменяют работников контакт-центров, а переназначают их на другие роли.

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