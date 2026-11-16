Єменські урядові сили відійшли від Баб-ель-Мандебської протоки — The Guardian

Єменські урядові сили, підтримувані Саудівською Аравією, офіційно відійшли з районів поблизу стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки на тлі просування хуситів. Як повідомляє The Guardian, сили також залишили частину позицій у Марібі, в центральній частині країни.

Передислокація сил

Уряд Ємену, який базується в південному портовому місті Аден, підтримується Саудівською Аравією та визнаний ООН, пояснив передислокацію потребою прорвати тривалу облогу Таїза — третього за розміром міста країни — та захистити Аден. Відведені в неділю підрозділи перемістилися вздовж узбережжя до Аль-Сук'ї, приблизно за 95 миль на захід від Адена, на територію колишнього Південного Ємену.

За даними видання, наступ хуситів пов'язують, зокрема, з відсутністю єдиного військового командування серед різних сил, що підтримують уряд в Адені. Після невдач Саудівська Аравія відсторонила командувача своєї коаліції в Ємені генерал-лейтенанта Фахда бін Абдулазіза ас-Салмана та призначила замість нього начальника штабу генерала Фаяда бін Хамеда бін Рукайда ар-Рувайлі.

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Критика з боку південних сил

Саудівська Аравія розпочала нову військову кампанію, щоб витіснити хуситів з Ємену, 42 дні тому. За оцінкою The Guardian, вона поки що мала зворотний ефект. Видання також повідомляє, що понад 300 тисяч цивільних жителів Ємену були переміщені.

Представник Південної перехідної ради Амр аль-Бід, яка виступає за незалежність півдня Ємену та має підтримку Об'єднаних Арабських Еміратів, звинуватив Саудівську Аравію в некомпетентності. Він заявив, що для протидії хуситам потрібні краща координація командування, ширша коаліція та політичне визнання шляху до незалежності півдня. Водночас видання зазначає, що масштаби підтримки Південної перехідної ради залишаються спірними.

Колишній спеціальний посланець США в Ємені Тім Лендеркінг заявив, що американська адміністрація приділяє Ємену недостатньо уваги, а світові держави недооцінюють серйозність ситуації.

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