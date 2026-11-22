Naukowcy, którzy przeanalizowali dane dotyczące 257 złączeń czarnych dziur, odnotowali wyraźny niedobór obiektów o masie od 12 do 16 mas Słońca. Badanie zespołu z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego może wskazywać na istnienie odrębnej populacji czarnych dziur, które powstały w wyniku bezpośredniego kolapsu masywnych gwiazd bez wybuchu supernowej, informuje ScienceDaily.

Luka w rozkładzie mas

Badacze wykorzystali obserwacje sieci detektorów fal grawitacyjnych LIGO, Virgo i KAGRA, zgromadzone w ciągu ostatniej dekady. Ustalili, że czarne dziury o masie około 10 mas Słońca występowały w około trzech czwartych przeanalizowanych przypadków złączeń.

Jednocześnie w zakresie od 12 do 16 mas Słońca wykryto wyraźny niedobór czarnych dziur. Autorzy pracy zaznaczają, że jest to pierwszy przypadek wykrycia tak wyraźnej luki w rozkładzie mas tych obiektów. Czarne dziury w pobliżu wartości 10 mas Słońca miały także prędkości obrotu skupione w węższym zakresie niż w szerszej populacji czarnych dziur.

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Prawdopodobny ślad nieudanych supernowych

Zespół oznak — duża liczba czarnych dziur o masie około dziesięciu mas Słońca, niedobór obiektów w zakresie 12–16 mas Słońca oraz podobne cechy ich obrotu — jest zgodny z założeniem wspólnej historii powstawania. Jednym z możliwych wyjaśnień jest bezpośredni kolaps masywnych gwiazd do czarnych dziur bez jasnego wybuchu supernowej.

Astronomowie nadal nie potwierdzili żadnego konkretnego przypadku takiej nieudanej supernowej. W przeciwieństwie do zwykłych supernowych, które powodują jasny błysk, bezpośredni kolaps gwiazdy może niemal nie pozostawiać widocznych śladów. Fale grawitacyjne powstające podczas złączeń czarnych dziur umożliwiają badanie pochodzenia obiektów, których formowanie mogło przebiegać bez zauważalnego promieniowania elektromagnetycznego.

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