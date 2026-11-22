Учёные, проанализировавшие данные о 257 слияниях чёрных дыр, зафиксировали заметный дефицит объектов массой от 12 до 16 солнечных масс. Исследование команды Калифорнийского технологического института может указывать на существование отдельной популяции чёрных дыр, образовавшихся вследствие прямого коллапса массивных звёзд без взрыва сверхновой, сообщает ScienceDaily.

Промежуток в распределении масс

Исследователи использовали наблюдения сети гравитационно-волновых детекторов LIGO, Virgo и KAGRA, накопленные за последнее десятилетие. Они установили, что чёрные дыры массой около 10 солнечных масс встречались примерно в трёх четвертях проанализированных случаев слияний.

Одновременно в диапазоне от 12 до 16 солнечных масс был выявлен отчётливый недостаток чёрных дыр. Авторы работы отмечают, что это первый случай обнаружения столь чёткого промежутка в распределении масс этих объектов. Чёрные дыры вблизи отметки в 10 солнечных масс также имели скорости вращения, сосредоточенные в более узком диапазоне, чем у более широкой популяции чёрных дыр.

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Вероятный след неудавшихся сверхновых

Совокупность признаков — большое количество чёрных дыр примерно в десять солнечных масс, дефицит объектов в диапазоне 12–16 солнечных масс и сходные характеристики их вращения — согласуется с предположением об общей истории формирования. Одним из возможных объяснений является прямой коллапс массивных звёзд в чёрные дыры без яркого взрыва сверхновой.

Астрономы до сих пор не подтвердили ни одного конкретного случая такой неудавшейся сверхновой. В отличие от обычных сверхновых, которые создают яркую вспышку, прямой коллапс звезды может почти не оставлять видимых следов. Гравитационные волны, возникающие во время слияний чёрных дыр, позволяют исследовать происхождение объектов, формирование которых могло произойти без заметного электромагнитного излучения.

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