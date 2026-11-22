分析了257起黑洞并合数据的科学家发现，质量在12至16个太阳质量之间的天体明显不足。加州理工学院团队的一项研究可能表明，存在一个独立的黑洞群体，它们由大质量恒星直接坍缩形成，未经历超新星爆发，ScienceDaily报道。

质量分布中的缺口

研究人员使用了LIGO、Virgo和KAGRA引力波探测器网络在过去十年积累的观测数据。他们发现，在约四分之三的已分析并合案例中，都出现了质量约为10个太阳质量的黑洞。

与此同时，在12至16个太阳质量的范围内，发现黑洞明显不足。研究作者指出，这是首次在这些天体的质量分布中发现如此清晰的缺口。接近10个太阳质量的黑洞，其自转速度也集中在比更广泛黑洞群体更窄的范围内。

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失败超新星的可能痕迹

一系列迹象——数量众多的约10个太阳质量黑洞、12至16个太阳质量范围内的天体缺失，以及它们相似的自转特征——与它们具有共同形成历史的假设相符。一种可能的解释是，大质量恒星直接坍缩成黑洞，而没有发生明亮的超新星爆发。

天文学家至今尚未确认任何一个此类失败超新星的具体案例。与会产生明亮闪光的普通超新星不同，恒星的直接坍缩可能几乎不留下可见痕迹。黑洞并合期间产生的引力波，使研究人员能够研究那些可能在没有明显电磁辐射的情况下形成的天体的起源。

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