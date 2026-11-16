Sąd Okręgowy w Jerozolimie w Izraelu odroczył do 25 listopada udział prokurator generalnej Gali Baharav-Miary w posiedzeniu w sprawie karnej premiera Binjamina Netanjahu. Jak informuje Jerusalem Post, odroczenie nastąpiło na wniosek oskarżenia, które złożyło wniosek w poniedziałek.

Decyzję podjął skład sędziowski pod przewodnictwem Rivki Friedman-Feldman, w którego skład wchodzą również Moshe Bar-Am i Oded Shaham. Baharav-Miara została wezwana nie jako świadek: sędziowie chcą omówić z nią organizację rozpraw i możliwe sposoby przyspieszenia postępowania.

Sąd prosi o bezpośredni dialog

W ubiegły czwartek sąd zobowiązał prokurator generalną do stawienia się na posiedzeniu po tym, jak przedstawiciele oskarżenia oświadczyli, że jej stanowisko może przekazać starszy zespół prokuratorów. Sędziowie zaznaczyli, że bezpośrednia rozmowa z urzędniczką odpowiedzialną za podejmowanie decyzji uczyni dyskusję bardziej efektywną.

Kwestia ta została podniesiona po zeznaniach byłego prokuratora generalnego Avichaia Mandelblita, którego obrona przesłuchiwała w sprawie zatwierdzania śledztw. Prokurator Yehudit Tirosh również oświadczyła, że Baharav-Miara i prokurator państwowy Amit Aisman są gotowi do rozmów o uzgodnionym porozumieniu.

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Zeznania doradcy Netanjahu

Tymczasem doradca Netanjahu ds. komunikacji Topaz Luk zeznawał jako świadek obrony. Opowiedział o pracy zespołu medialnego premiera podczas kampanii wyborczej w 2015 roku i umniejszał znaczenie serwisu informacyjnego Walla dla kampanii.

Luk oświadczył, że on i inny doradca, Yonatan Urich, uważali media społecznościowe za główny sposób komunikacji ze społeczeństwem. Według niego Netanjahu nie uczestniczył w podejmowaniu decyzji, do których mediów wysyłać komunikaty prasowe, a rozmów o specjalnym rozpowszechnianiu materiałów dla Walla nie pamięta.

Zeznania dotyczą tak zwanej sprawy 4000. Oskarżenie twierdzi, że Netanjahu sprzyjał decyzjom regulacyjnym na korzyść firmy telekomunikacyjnej Bezeq, kontrolowanej wówczas przez Shaula Elovitcha, w zamian za ingerencję w relacjonowanie wydarzeń na kontrolowanym przez Elovitcha portalu Walla. Netanjahu zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom. W tej sprawie postawiono mu zarzut łapówkarstwa, a we wszystkich trzech sprawach — oszustwa i nadużycia zaufania.

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