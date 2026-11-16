Предзаказы GTA 6 оценили в $1,18 млрд — Motor1

Цифровые предзаказы игры Grand Theft Auto 6 в мире по состоянию на 13 ноября оценивались примерно в 12,13 млн копий, а доход от них — в $1,18 млрд. Такие расчеты на основе данных аналитической компании Sensor Tower приводит Motor1.

Это оценки сторонней аналитической компании, а не официальные показатели Rockstar Games или ее материнской компании Take-Two Interactive. Если разделить оцененный доход на количество предзаказов, средний показатель составит около $97 за копию.

Преимущество PlayStation 5

Около 75% всех цифровых предзаказов, или примерно 9,08 млн копий, были оформлены через PlayStation Store. Их ориентировочный доход составляет $880 млн. На консоли Xbox Series X и Series S пришлось около 25% предзаказов — примерно 3,05 млн копий на сумму около $300 млн.

Sony заявила, что GTA 6 стала самой предзаказываемой игрой в истории PlayStation Store. Microsoft также подтвердила, что игра имеет наибольшее количество предзаказов в истории Microsoft Store, однако точных показателей обе компании не раскрыли.

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Спрос на более дорогое издание

Стандартная версия GTA 6 стоит $79,99, а Ultimate Edition — $99,99. По данным Reuters со ссылкой на Sensor Tower, в конце августа почти 90% предзаказов приходилось на более дорогое издание игры.

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник во время объявления финансовых результатов 9 ноября заявил, что предзаказы достигли беспрецедентного уровня. Во время телефонной конференции он также сказал, что они значительно превзошли первоначальные ожидания компании.

Выход GTA 6 запланирован на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. События игры будут разворачиваться в Вайс-Сити и вымышленном штате Леонида, а главными героями станут Джейсон и Люсия.

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