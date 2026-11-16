Przedsprzedaż GTA 6 wyceniono na 1,18 mld dolarów — Motor1

Cyfrową przedsprzedaż gry Grand Theft Auto 6 na świecie według stanu na 13 listopada oszacowano na około 12,13 mln kopii, a przychody z niej — na 1,18 mld dolarów. Takie wyliczenia na podstawie danych firmy analitycznej Sensor Tower podaje Motor1.

Są to szacunki zewnętrznej firmy analitycznej, a nie oficjalne wyniki Rockstar Games ani jej spółki macierzystej Take-Two Interactive. Po podzieleniu szacowanych przychodów przez liczbę zamówień przedpremierowych średnia wynosi około 97 dolarów za kopię.

Przewaga PlayStation 5

Około 75% wszystkich cyfrowych zamówień przedpremierowych, czyli około 9,08 mln kopii, złożono za pośrednictwem PlayStation Store. Ich szacowane przychody wynoszą 880 mln dolarów. Na konsole Xbox Series X i Series S przypadło około 25% zamówień przedpremierowych — około 3,05 mln kopii o wartości około 300 mln dolarów.

Sony poinformowało, że GTA 6 stało się najczęściej zamawianą przedpremierowo grą w historii PlayStation Store. Microsoft również potwierdził, że gra ma największą liczbę zamówień przedpremierowych w historii Microsoft Store, lecz obie firmy nie ujawniły dokładnych danych.

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Popyt na droższą edycję

Standardowa wersja GTA 6 kosztuje 79,99 dolara, a Ultimate Edition — 99,99 dolara. Według Reutersa, powołującego się na Sensor Tower, pod koniec sierpnia niemal 90% zamówień przedpremierowych dotyczyło droższej edycji gry.

Dyrektor generalny Take-Two Interactive Strauss Zelnick podczas ogłoszenia wyników finansowych 9 listopada powiedział, że liczba zamówień przedpremierowych osiągnęła bezprecedensowy poziom. Podczas telekonferencji stwierdził również, że znacznie przekraczają one początkowe oczekiwania firmy.

Premiera GTA 6 jest zaplanowana na 19 listopada na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Akcja gry będzie rozgrywać się w Vice City i fikcyjnym stanie Leonida, a głównymi bohaterami będą Jason i Lucia.

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