Motor1：GTA 6预购额估计达11.8亿美元

截至11月13日，全球《Grand Theft Auto 6》的数字预购量估计约为1213万份，相关收入估计为11.8亿美元。Motor1根据分析公司Sensor Tower的数据报道了这一估算。

这些是第三方分析公司的估计，并非Rockstar Games或其母公司Take-Two Interactive的官方数据。若将估计收入除以预购数量，平均每份约为97美元。

PlayStation 5的优势

约75%的全部数字预购，即约908万份，是通过PlayStation Store完成的，其估计收入为8.8亿美元。Xbox Series X和Series S主机约占预购量的25%——约305万份，金额约为3亿美元。

Sony表示，GTA 6已成为PlayStation Store历史上预购量最高的游戏。Microsoft也确认，该游戏拥有Microsoft Store历史上最多的预购量，但两家公司均未公布确切数据。

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对更昂贵版本的需求

GTA 6标准版售价为79.99美元，Ultimate Edition售价为99.99美元。据Reuters援引Sensor Tower的数据报道，8月底时，近90%的预购来自该游戏价格更高的版本。

Take-Two Interactive首席执行官施特劳斯·泽尔尼克在11月9日公布财务业绩时表示，预购量已达到前所未有的水平。他还在电话会议上表示，预购量大幅超过了公司的最初预期。

GTA 6计划于11月19日登陆PlayStation 5和Xbox Series X|S。游戏将设定在罪恶都市和虚构的莱奥尼达州，主角为杰森和露西亚。

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