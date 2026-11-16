格莱美2027提名者在100个类别中公布——Variety

美国录音学院已开始公布第69届格莱美奖提名者。据Variety报道，今年全部100个类别的候选人将在早间直播中揭晓。

所有类别在同一场直播中公布

直播原定于太平洋时间凌晨4时45分，即美国东部时间早上7时45分开始，计划时长略超过一小时。此前，通常只会在直播中公布约25个类别的提名者，完整名单则另行发布。

此次直播将公布全部100个类别的候选人。包括年度专辑、年度制作和年度歌曲在内的主要提名，计划在直播结束时公布。直播可在Grammy.com网站及该奖项的官方YouTube频道观看。

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谁将公布提名者

受邀嘉宾将与美国录音学院首席执行官哈维·梅森二世共同公布提名者。嘉宾包括奥利维娅·迪恩、艾伦·曼肯、凯拉尼、大卫·盖塔、卡莉·皮尔斯、赫比·汉考克、齐吉·马利、蕾妮·弗莱明和Yungblud。

2月举行颁奖典礼

2027年格莱美颁奖典礼将于2027年2月7日在洛杉矶Crypto.com Arena举行。ABC电视台将播出该节目，Disney+和Hulu流媒体平台也将进行播出。

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