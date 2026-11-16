Recording Academy rozpoczęła ogłaszanie nominowanych do 69. dorocznej nagrody Grammy. W tym roku kandydaci we wszystkich 100 kategoriach są przedstawiani podczas porannej transmisji na żywo, informuje Variety.

Wszystkie kategorie w jednej transmisji

Transmisja miała rozpocząć się o 4:45 czasu pacyficznego, czyli o 7:45 czasu wschodniego w USA, a jej planowany czas trwania wynosi nieco ponad godzinę. Wcześniej na żywo zwykle ogłaszano nominowanych w około 25 kategoriach, a pełną listę publikowano osobno.

Tym razem podczas transmisji na żywo mają zostać przedstawieni kandydaci we wszystkich 100 kategoriach. Kluczowe nominacje, w tym do albumu roku, nagrania roku i piosenki roku, planuje się ogłosić pod koniec transmisji. Relacja jest dostępna na stronie Grammy.com oraz na oficjalnym kanale nagrody w YouTube.

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Kto ogłasza nominowanych

Nominowanych wraz z dyrektorem generalnym Recording Academy Harveyem Masonem Jr. ogłaszają zaproszeni goście. Wśród nich są Olivia Dean, Alan Menken, Kehlani, David Guetta, Carly Pearce, Herbie Hancock, Ziggy Marley, Renée Fleming i Yungblud.

Ceremonia w lutym

Ceremonia Grammy 2027 odbędzie się 7 lutego 2027 roku w Crypto.com Arena w Los Angeles. Program pokaże stacja ABC, a także będzie on transmitowany na platformach streamingowych Disney+ i Hulu.

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