Der Spiegel poinformował, że bitcoin w weekend tymczasowo potaniał do 62 500 dolarów — najniższego poziomu od lipca. Jeszcze w czwartek kryptowaluta kosztowała około 74 000 dolarów. W ciągu czterech dni jej wartość w pewnym momencie spadła o około 15%.

Częściowe odbicie ceny

Podczas niedzielnych notowań bitcoin odrobił część strat i kosztował około 64 500 dolarów. W ciągu kilku dni kryptowaluta straciła na wartości ponad 10 000 dolarów.

Główny analityk rynkowy Captrader Timo Emden powiązał spadek między innymi z presją makroekonomiczną i realokacją przez inwestorów kapitału wysokiego ryzyka. Według jego oceny uwaga uczestników rynku coraz bardziej przesuwa się w stronę akcji spółek z sektora sztucznej inteligencji, w szczególności ze względu na planowane wejście Anthropic na giełdę.

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Wydarzenia wokół spółek kryptowalutowych

Emden zauważył również, że na nastroje inwestorów wpływają obawy dotyczące inflacji i stóp procentowych, a także konkurencja ze strony spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją. Jego zdaniem na rynku może również utrzymywać się rozczarowanie z powodu możliwego ograniczenia politycznych możliwości prezydenta USA Donalda Trumpa, uważanego za zwolennika stosunkowo nieregulowanego bitcoina.

W ubiegłym tygodniu MSCI wykluczył MicroStrategy ze swoich globalnych indeksów. Dostawca indeksów wyjaśnił, że ze względu na znaczne rezerwy bitcoinów spółka bardziej przypomina fundusz inwestycyjny niż spółkę operacyjną. Następnie pod presją znalazły się akcje MicroStrategy, a także Coinbase, Robinhood, Circle Internet i American Bitcoin.

W październiku 2025 roku bitcoin osiągnął historyczne maksimum na poziomie około 125 000 dolarów. Na początku października 2026 roku jego cena wynosiła około 85 000 dolarów, a pod koniec czerwca tego roku spadła poniżej 60 000 dolarów.

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