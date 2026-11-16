Der Spiegel сообщил, что в течение выходных биткоин временно подешевел до 62 500 долларов — самого низкого уровня с июля. Еще в четверг криптовалюта стоила примерно 74 000 долларов. За четыре дня ее стоимость в определенный момент снизилась примерно на 15%.

Частичное восстановление цены

В ходе торгов в воскресенье биткоин отыграл часть потерь и стоил около 64 500 долларов. За несколько дней криптовалюта потеряла в стоимости более 10 000 долларов.

Главный рыночный аналитик Captrader Тимо Эмден связал снижение, в частности, с макроэкономическим давлением и перераспределением инвесторами рискового капитала. По его оценке, внимание участников рынка все больше смещается к акциям компаний в сфере искусственного интеллекта, в частности из-за запланированного выхода Anthropic на биржу.

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События вокруг криптокомпаний

Эмден также отметил, что на настроения инвесторов влияют опасения по поводу инфляции и процентных ставок, а также конкуренция со стороны компаний, связанных с искусственным интеллектом. По его мнению, на рынке также может сохраняться разочарование из-за возможного ограничения политических возможностей президента США Дональда Трампа, которого считают сторонником относительно нерегулируемого биткоина.

На прошлой неделе MSCI исключил MicroStrategy из своих глобальных индексов. Провайдер индексов объяснил это тем, что из-за значительных запасов биткоинов компания больше похожа на инвестиционный фонд, чем на операционную компанию. После этого под давлением оказались акции MicroStrategy, а также Coinbase, Robinhood, Circle Internet и American Bitcoin.

В октябре 2025 года биткоин достиг исторического максимума около 125 000 долларов. В начале октября 2026 года его цена составляла примерно 85 000 долларов, а в конце июня этого года опускалась ниже 60 000 долларов.

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