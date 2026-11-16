《明镜》周刊报道称，比特币在周末一度跌至6.25万美元，为7月以来的最低水平。就在周四，这种加密货币的价格还约为7.4万美元。在四天内，其价格一度下跌约15%。

价格部分回升

在周日交易中，比特币收复了部分跌幅，价格约为6.45万美元。几天内，这种加密货币的价值损失超过1万美元。

Captrader首席市场分析师蒂莫·埃姆登将此次下跌部分归因于宏观经济压力以及投资者对风险资本的重新配置。他认为，市场参与者的注意力正日益转向人工智能领域公司的股票，尤其是由于Anthropic计划上市。

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加密货币公司相关事件

埃姆登还指出，投资者情绪受到对通胀和利率的担忧，以及来自与人工智能相关公司的竞争影响。他认为，市场上也可能持续存在失望情绪，原因是美国总统唐纳德·特朗普的政治活动空间可能受到限制；特朗普被视为相对不受监管的比特币的支持者。

上周，MSCI将MicroStrategy从其全球指数中剔除。该指数提供商解释说，由于持有大量比特币，该公司更像投资基金，而不是运营公司。此后，MicroStrategy以及Coinbase、Robinhood、Circle Internet和American Bitcoin的股票均面临压力。

2025年10月，比特币达到约12.5万美元的历史高点。2026年10月初，其价格约为8.5万美元，而在今年6月底曾跌破6万美元。

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