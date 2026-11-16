Firma venture capital Plural pozyskała 1 mld euro nowego kapitału na inwestycje na wczesnym etapie oraz dalsze finansowanie spółek portfelowych. Jak podaje TechCrunch, dwie trzecie tej kwoty trafi do trzeciego funduszu Plural przeznaczonego na inwestycje na wczesnym etapie, a pozostała jedna trzecia — do nowego funduszu na selektywne kolejne inwestycje w spółki portfelowe.

Wczesne inwestycje i duże rundy

Partnerka Plural Karina Namig powiedziała, że firma utrzymuje koncentrację na przedsiębiorstwach znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju. Jednocześnie jej partner Khaled Helioui zauważył, że niektóre technologiczne projekty na wczesnym etapie mogą potrzebować pozyskać kilkaset milionów finansowania, aby rozpocząć działalność.

Plural planuje szukać możliwości w energetyce, infrastrukturze sztucznej inteligencji, technologiach obronnych, ochronie zdrowia i innych sektorach. Wśród wyróżniających się spółek z portfela funduszu TechCrunch wymienia Proxima Fusion i The Exploration Company.

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Według Namig większa pula kapitału pozwoli Plural dłużej wspierać spółki portfelowe, które pozyskują coraz większe rundy inwestycyjne. Powiedziała również, że firma starała się pozyskać więcej kapitału właśnie w Europie.

Technologie obronne i biura Plural

Helioui powiedział, że europejscy przedsiębiorcy, w tym założyciele mający doświadczenie w tworzeniu i skalowaniu firm, coraz częściej pracują nad projektami związanymi z obroną Europy, niezależnością energetyczną, działalnością operacyjną i produkcją.

Plural ma biura w Tallinnie, Londynie i Paryżu. Według publikacji biuro w Tallinnie wpłynęło na decyzję firmy o inwestowaniu w technologie obronne, w tym w firmę rakietową Hypersonica. Wśród partnerów Plural są współzałożyciel Wise Taavet Hinrikus i współzałożyciel Teleport Sten Tamkivi; w październiku 2025 roku firma zatrudniła także byłego menedżera Ubera Pierre-Dimitri Gore-Coty’ego jako pełnoetatowego partnera w Paryżu.

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