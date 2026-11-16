风险投资公司Plural筹集了10亿欧元新资本，用于早期投资以及对投资组合公司的后续融资。TechCrunch报道，其中三分之二将投入Plural的第三只早期投资基金，另外三分之一将投入一只新基金，用于对投资组合公司进行选择性的后续投资。

早期投资与大额融资轮

Plural合伙人卡丽娜·纳米格表示，公司仍聚焦于处于早期发展阶段的企业。与此同时，她的合伙人哈立德·赫利乌伊指出，一些处于早期阶段的科技项目可能需要筹集数亿资金才能启动。

Plural计划在能源、人工智能基础设施、国防技术、医疗保健及其他领域寻找机会。TechCrunch列举的该基金投资组合中的知名公司包括Proxima Fusion和The Exploration Company。

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纳米格表示，更大规模的资本将使Plural能够更长期地支持正在筹集越来越大规模投资轮的投资组合公司。她还表示，该公司曾努力专门在欧洲筹集更多资本。

国防技术与Plural办公室

赫利乌伊表示，欧洲企业家，尤其是拥有创建和扩大公司经验的创始人，正越来越多地从事与欧洲防务、能源自主、运营和制造有关的项目。

Plural在塔林、伦敦和巴黎设有办公室。据该媒体报道，塔林办公室影响了该公司投资国防技术的决定，其中包括投资导弹公司Hypersonica。Plural的合伙人包括Wise联合创始人塔维特·欣里库斯和Teleport联合创始人斯滕·塔姆基维；2025年10月，该公司还聘请前Uber高管皮埃尔-迪米特里·戈尔-科蒂担任巴黎的全职合伙人。

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