Європейський фонд Plural залучив €1 млрд для інвестицій у стартапи — TechCrunch

Венчурна фірма Plural залучила €1 млрд нового капіталу для ранніх інвестицій та подальшого фінансування портфельних компаній. Як повідомляє TechCrunch, дві третини суми спрямують до третього фонду ранніх інвестицій Plural, а ще третину — до нового фонду для вибіркових подальших інвестицій у портфельні компанії.

Ранні інвестиції та великі раунди

Партнерка Plural Каріна Наміг заявила, що компанія зберігає фокус на ранніх стадіях розвитку бізнесів. Водночас її партнер Халед Хеліуї зазначив, що деяким раннім технологічним проєктам для старту може знадобитися залучити кілька сотень мільйонів фінансування.

Plural планує шукати можливості в енергетиці, інфраструктурі штучного інтелекту, оборонних технологіях, охороні здоров’я та інших сферах. Серед помітних компаній у портфелі фонду TechCrunch називає Proxima Fusion і The Exploration Company.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Наміг, більший обсяг капіталу дасть Plural змогу довше підтримувати портфельні компанії, які залучають дедалі більші інвестиційні раунди. Вона також сказала, що фірма намагалася залучити більше капіталу саме в Європі.

Оборонні технології та офіси Plural

Хеліуї заявив, що європейські підприємці, зокрема засновники з досвідом створення та масштабування компаній, дедалі частіше працюють над проєктами, пов’язаними з обороною Європи, енергетичною самостійністю, операційною діяльністю та виробництвом.

Plural має офіси в Таллінні, Лондоні та Парижі. За даними видання, офіс у Таллінні вплинув на рішення фірми інвестувати в оборонні технології, зокрема в ракетну компанію Hypersonica. Серед партнерів Plural — співзасновник Wise Таавет Хінрікус і співзасновник Teleport Стен Тамківі; у жовтні 2025 року фірма також найняла колишнього керівника Uber П’єр-Дімітрі Ґор-Коті штатним партнером у Парижі.

Читай нас у