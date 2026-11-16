Венчурная фирма Plural привлекла €1 млрд нового капитала для ранних инвестиций и последующего финансирования портфельных компаний. Как сообщает TechCrunch, две трети суммы направят в третий фонд ранних инвестиций Plural, а еще треть — в новый фонд для выборочных последующих инвестиций в портфельные компании.

Ранние инвестиции и крупные раунды

Партнер Plural Карина Намиг заявила, что компания сохраняет фокус на ранних стадиях развития бизнесов. В то же время ее партнер Халед Хелиуи отметил, что некоторым технологическим проектам на ранней стадии для запуска может потребоваться привлечь несколько сотен миллионов финансирования.

Plural планирует искать возможности в энергетике, инфраструктуре искусственного интеллекта, оборонных технологиях, здравоохранении и других сферах. Среди заметных компаний в портфеле фонда TechCrunch называет Proxima Fusion и The Exploration Company.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Намиг, больший объем капитала позволит Plural дольше поддерживать портфельные компании, которые привлекают все более крупные инвестиционные раунды. Она также сказала, что фирма стремилась привлечь больше капитала именно в Европе.

Оборонные технологии и офисы Plural

Хелиуи заявил, что европейские предприниматели, в том числе основатели с опытом создания и масштабирования компаний, все чаще работают над проектами, связанными с обороной Европы, энергетической самостоятельностью, операционной деятельностью и производством.

Plural имеет офисы в Таллине, Лондоне и Париже. По данным издания, офис в Таллине повлиял на решение фирмы инвестировать в оборонные технологии, в частности в ракетную компанию Hypersonica. Среди партнеров Plural — сооснователь Wise Таавет Хинрикус и сооснователь Teleport Стен Тамкиви; в октябре 2025 года фирма также наняла бывшего руководителя Uber Пьер-Димитри Гор-Коти штатным партнером в Париже.

Читай нас в