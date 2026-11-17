В США композиция «Dracula» австралийского проекта Tame Impala с участием Дженни, участницы K-pop-группы BLACKPINK, вторую неделю подряд заняла третье место в главном сингловом чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на предварительный обзор чарта, опубликованный в понедельник.

Позиции в других чартах

«Dracula» также 45-ю неделю возглавляет чарт Hot Dance/Electronic Songs. В рейтинге Hot Rock & Alternative Songs песня находится на первой позиции 26-ю неделю. Кроме того, трек девятую неделю подряд лидирует в чарте Radio Songs.

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Ремикс с Дженни

Изначально Tame Impala выпустил «Dracula» как сольный трек в октябре прошлого года. Новый импульс композиция получила после выхода в феврале ремикса с участием Дженни: он стал популярным на платформах коротких видео и начал подниматься в чартах.

Tame Impala и Дженни также получили две номинации на премию «Грэмми» 2027 года за «Dracula». Композиция претендует на награды в категориях «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение дуэта или группы».

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