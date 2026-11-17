在美国，澳大利亚音乐项目Tame Impala与K-pop组合BLACKPINK成员Jennie合作的歌曲《Dracula》连续第二周在Billboard主单曲榜Hot 100中位列第三。据《韩国先驱报》报道，这一消息援引了周一发布的榜单初步综述。

其他榜单排名

《Dracula》还连续第45周登顶Hot Dance/Electronic Songs榜。在Hot Rock & Alternative Songs榜单中，这首歌连续第26周位居第一。此外，该曲还连续第九周领跑Radio Songs榜。

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与Jennie合作的混音版

Tame Impala最初于去年10月将《Dracula》作为独唱曲目发行。该歌曲在2月发行由Jennie参与的混音版后获得新的推动力：该混音版在短视频平台走红，并开始在榜单上攀升。

Tame Impala和Jennie还凭借《Dracula》获得了2027年格莱美奖两项提名。这首歌角逐“年度制作”和“最佳流行组合或团体表演”两个奖项。

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