У США композиція «Dracula» австралійського проєкту Tame Impala за участю Дженні, учасниці K-pop-гурту BLACKPINK, вдруге поспіль посіла третє місце в головному сингловому чарті Billboard Hot 100. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на попередній огляд чарту, оприлюднений у понеділок.

Позиції в інших чартах

«Dracula» також 45-й тиждень очолює чарт Hot Dance/Electronic Songs. У рейтингу Hot Rock & Alternative Songs пісня перебуває на першій позиції 26-й тиждень. Крім того, трек дев’ятий тиждень поспіль лідирує в чарті Radio Songs.

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Ремікс із Дженні

Спочатку Tame Impala випустив «Dracula» як сольний трек у жовтні минулого року. Новий поштовх композиція отримала після виходу в лютому реміксу за участю Дженні: він став популярним на платформах коротких відео та почав підніматися в чартах.

Tame Impala і Дженні також здобули дві номінації на премію «Греммі» 2027 року за «Dracula». Композиція претендує на нагороди в категоріях «Запис року» та «Найкраще поп-виконання дуету або гурту».

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