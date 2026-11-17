W Stanach Zjednoczonych utwór „Dracula” australijskiego projektu Tame Impala z udziałem Jennie, członkini k-popowej grupy BLACKPINK, drugi tydzień z rzędu zajął trzecie miejsce na głównej liście singli Billboard Hot 100. Poinformował o tym The Korea Herald, powołując się na wstępny przegląd listy opublikowany w poniedziałek.

Pozycje na innych listach

„Dracula” przez 45. tydzień z rzędu zajmuje również pierwsze miejsce na liście Hot Dance/Electronic Songs. Na liście Hot Rock & Alternative Songs utwór utrzymuje pierwszą pozycję przez 26. tydzień. Ponadto piosenka dziewiąty tydzień z rzędu prowadzi na liście Radio Songs.

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Remiks z Jennie

Początkowo Tame Impala wydał „Dracula” jako solowy utwór w październiku ubiegłego roku. Kompozycja zyskała nowy impuls po wydaniu w lutym remiksu z udziałem Jennie: stał się on popularny na platformach krótkich filmów i zaczął piąć się w górę list przebojów.

Tame Impala i Jennie otrzymali również dwie nominacje do nagród Grammy 2027 za „Dracula”. Utwór ubiega się o nagrody w kategoriach Nagranie Roku oraz Najlepsze popowe wykonanie duetu lub grupy.

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