Платформа Etsy заявила, что не будет использовать контент продавцов для обучения моделей искусственного интеллекта, созданных для копирования их оригинальных работ или замены творчества. Компания опубликовала разъяснение после того, как часть продавцов начала покидать площадку из-за обновления Условий использования, сообщает Engadget.

Новое условие относительно ИИ

В новой редакции правил Etsy указала, что компания, ее сторонние партнеры и поставщики услуг будут иметь право использовать контент продавцов для разработки, обучения, тестирования и совершенствования технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Это условие должно вступить в силу 16 декабря вместе с другими изменениями правил платформы.

Продавцы изделий ручной работы опасались, что их художественные и другие творческие работы могут использоваться для обучения ИИ. Вице-президент Etsy по операционной деятельности Джеймс Оссман заявил, что новая формулировка лишь уточняет, как платформа уже применяет ИИ на своем маркетплейсе. По его словам, контент принадлежит продавцам, а Etsy не считает их работы своими и не предоставляет другим права считать их таковыми.

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Как Etsy применяет ИИ

Оссман объяснил, что Etsy использует контент продавцов для автоматического перевода описаний товаров и продвижения их объявлений в маркетинговых кампаниях. Компания также обучает модели для создания инструментов, которые помогают продавцам отслеживать показатели магазинов, оптимизировать объявления и получать статистику.

По словам Оссмана, Etsy запрещает ИИ-ботам собирать данные из объявлений для обучения моделей. В то же время платформа предоставляет отдельным сторонним партнерам доступ к контенту продавцов, в частности сервисам для выявления мошенничества и партнерам, которые помогают покупателям находить товары продавцов за пределами Etsy. Платформа также подвергается критике из-за большого количества товаров массового производства и товаров по модели дропшиппинга в своем каталоге.

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