«Халл Сити» обыграл «Брайтон» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги благодаря дублю Оли Макберни в компенсированное время. Нападающий хозяев забил на первой и четвёртой добавленных минутах второго тайма.

Как сообщает The Guardian, оба гола были забиты после удаления защитника «Брайтона» Жуана Коштиньи. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против Сорбы Томаса, после чего гости остались в меньшинстве.

Преимущество гостей без голов

Команда Фабиана Хюрцелера большую часть игры владела инициативой и контролировала мяч 70% времени. «Брайтон» нанёс семь ударов в створ ворот, тогда как «Халл Сити» — пять, однако гостям не удалось реализовать свои моменты.

Вратарь хозяев Константинос Цолакис несколько раз спасал команду. В начале матча он отразил удар Диего Гомеса после прострела Максима Де Кёйпера. Позднее Ясин Аяри попал в перекладину, а Цолакис отразил удар Жоржиньо Рюттера с близкого расстояния после отскока.

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Во втором тайме греческий голкипер также справился с ударом Паскаля Гросса. Диего Гомес не попал в ворота с шести ярдов, хотя имел возможность открыть счёт.

Развязка в компенсированное время

«Халл Сити» отвечал контратаками: Мохамед Беллуми дважды выходил на ударную позицию. Один его удар отразил Барт Вербрюгген, а другой прошёл мимо ворот.

В конце матча Харалампос Костулас перебросил мяч через Цолакиса, однако Риган Слейтер вынес его с линии ворот. После удаления Коштиньи хозяева активизировались: Макберни сначала протолкнул мяч мимо Вербрюггена, а через две минуты забил во второй раз. Победа продлила домашнюю беспроигрышную серию «Халл Сити» после возвращения команды в Премьер-лигу.

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