Hull City pokonało Brighton 2:0 w meczu Premier League dzięki dubletowi Oliego McBurniego w doliczonym czasie gry. Napastnik gospodarzy strzelił gole w pierwszej i czwartej doliczonej minucie drugiej połowy.

Jak podaje The Guardian, oba gole padły po czerwonej kartce dla obrońcy Brighton João Costinhi. Otrzymał on drugą żółtą kartkę za faul na Sorbie Thomasie, po czym goście musieli grać w osłabieniu.

Przewaga gości bez goli

Zespół Fabiana Hürzelera przez większą część spotkania miał inicjatywę i kontrolował piłkę przez 70% czasu. Brighton oddało siedem celnych strzałów, a Hull City pięć, jednak goście nie zdołali wykorzystać swoich okazji.

Bramkarz gospodarzy Konstantinos Tzolakis kilkakrotnie ratował swoją drużynę. Na początku meczu obronił strzał Diego Gomeza po dośrodkowaniu Maxima De Cuypera. Później Yasin Ayari trafił w poprzeczkę, a Tzolakis obronił strzał Georginio Ruttera z bliskiej odległości po rykoszecie.

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W drugiej połowie grecki bramkarz poradził sobie także ze strzałem Pascala Grossa. Diego Gomez nie trafił do bramki z sześciu jardów, choć miał okazję otworzyć wynik.

Rozstrzygnięcie w doliczonym czasie

Hull City odpowiadało kontratakami, a Mohamed Belloumi dwukrotnie znalazł się w pozycji strzeleckiej. Jeden z jego strzałów obronił Bart Verbruggen, a drugi minął bramkę.

Pod koniec meczu Charalampos Kostoulas przerzucił piłkę nad Tzolakisem, lecz Regan Slater wybił ją z linii bramkowej. Po wykluczeniu Costinhi gospodarze zwiększyli aktywność: McBurnie najpierw przepchnął piłkę obok Verbruggena, a dwie minuty później zdobył drugą bramkę. Zwycięstwo przedłużyło serię Hull City bez porażki u siebie po powrocie zespołu do Premier League.

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