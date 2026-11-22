«Галл Сіті» переміг «Брайтон» з рахунком 2:0 у матчі Прем'єр-ліги завдяки дублю Олі Макберні в компенсований час. Нападник господарів забив на першій і четвертій доданих хвилинах другого тайму.

Як повідомляє The Guardian, обидва голи було забито після вилучення захисника «Брайтона» Жуана Коштіньї. Він отримав другу жовту картку за фол проти Сорби Томаса, після чого гості залишилися в меншості.

Перевага гостей без голів

Команда Фабіана Гюрцелера більшу частину гри володіла ініціативою та контролювала м'яч 70% часу. «Брайтон» завдав семи ударів у площину воріт, тоді як «Галл Сіті» — п'яти, однак гостям не вдалося реалізувати свої моменти.

Воротар господарів Константінос Цолакіс кілька разів рятував команду. На початку матчу він відбив удар Дієго Гомеса після прострілу Максіма Де Кейпера. Згодом Ясін Аярі влучив у поперечину, а Цолакіс відбив удар Жоржіньйо Рюттера з близької відстані після відскоку.

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У другому таймі грецький воротар також упорався з ударом Паскаля Гросса. Дієго Гомес не влучив у ворота з шести ярдів, хоча мав нагоду відкрити рахунок.

Розв'язка в компенсований час

«Галл Сіті» відповідав контратаками: Мохамед Беллумі двічі виходив на ударну позицію. Один його удар відбив Барт Вербрюгген, а інший пройшов повз ворота.

Наприкінці матчу Харалампос Костулас перекинув м'яч через Цолакіса, однак Ріган Слейтер виніс його з лінії воріт. Після вилучення Коштіньї господарі активізувалися: Макберні спершу проштовхнув м'яч повз Вербрюггена, а за дві хвилини забив удруге. Перемога продовжила домашню безпрограшну серію «Галл Сіті» після повернення команди до Прем'єр-ліги.

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