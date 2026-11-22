赫尔城在一场英超比赛中以2比0击败布莱顿，凭借奥利·麦克伯尼在补时阶段的梅开二度取胜。这名主队前锋在下半场补时第1分钟和第4分钟破门。

据《卫报》报道，两粒进球均发生在布莱顿后卫若昂·科斯蒂尼亚被罚下后。他因对索尔巴·托马斯犯规领到第二张黄牌，客队随后少一人作战。

客队占优却未能进球

法比安·许尔策勒的球队在大部分时间里占据主动，控球率达到70%。布莱顿有7次射正，赫尔城有5次，但客队未能把握住机会。

主队门将康斯坦蒂诺斯·措拉基斯多次挽救球队。比赛初期，他扑出了迭戈·戈麦斯接马克西姆·德凯佩尔传中后的射门。随后，亚辛·阿亚里击中横梁，而措拉基斯在一次反弹球后扑出了若日尼奥·吕特尔近距离的射门。

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下半场，这名希腊门将还化解了帕斯卡尔·格罗斯的射门。迭戈·戈麦斯在六码处错失球门，尽管他本有机会打破僵局。

补时阶段的决胜时刻

赫尔城以反击回应，穆罕默德·贝卢米两次获得射门位置。他的一次射门被巴特·费尔布鲁亨扑出，另一次则偏出球门。

比赛末段，哈拉兰波斯·科斯图拉斯将球挑过措拉基斯，但里根·斯莱特在门线上将球解围。科斯蒂尼亚被罚下后，主队加强攻势：麦克伯尼先是将球捅过费尔布鲁亨，两分钟后再度破门。这场胜利延续了赫尔城在球队重返英超后的主场不败纪录。

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