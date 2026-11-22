Компания SpaceX запустила с базы Ванденберг в Калифорнии секретные спутники в рамках миссии NROL-136 для Национального разведывательного управления США (NRO). Ракета Falcon 9 стартовала со стартового комплекса 4E в 07:23 по восточному времени США 22 ноября, или в 04:23 по местному времени.

Это был шестой запуск NRO в этом году с доставкой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Все шесть запусков были выполнены ракетами Falcon 9 компании SpaceX.

Возвращение первой ступени

Примерно через две минуты после старта первая ступень Falcon 9 отделилась от верхней ступени, которая продолжила доставлять секретную полезную нагрузку на орбиту. Ускоритель вернулся на базу Ванденберг и примерно через семь с половиной минут после запуска совершил посадку в зоне Landing Zone 4.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Для ускорителя B1097 этот полёт стал 14-м. Ранее он запускал спутник NASA Sentinel-6B для мониторинга океана, миссии NROL-172 и USSF-259, а также восемь миссий Starlink, сообщает Space.com.

Рассредоточенная спутниковая сеть

NROL-136 стала 15-м запуском в программе NRO по развёртыванию рассредоточенной спутниковой сети. Спутники для неё разрабатываются в партнёрстве со SpaceX и Northrop Grumman. По данным NRO, сеть должна увеличить охват и повысить возможности и устойчивость американских разведывательных операций в космосе.

Развёртывание группировки началось в мае 2024 года с запуска NROL-146. Предыдущая миссия этой программы, NROL-179, стартовала 19 июня 2026 года. Количество аппаратов на борту NROL-136 и характеристики их оборудования не раскрываются из-за секретного характера миссии.

Читай нас в