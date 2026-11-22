Firma SpaceX wystrzeliła z bazy Vandenberg w Kalifornii tajne satelity w ramach misji NROL-136 dla amerykańskiego Narodowego Biura Rozpoznania (NRO). Rakieta Falcon 9 wystartowała z kompleksu startowego 4E o godz. 7:23 czasu wschodniego USA 22 listopada, czyli o godz. 4:23 czasu lokalnego.

Był to szósty w tym roku start NRO, podczas którego ładunek dostarczono na niską orbitę okołoziemską. Wszystkie sześć startów przeprowadzono rakietami Falcon 9 firmy SpaceX.

Powrót pierwszego stopnia

Około dwóch minut po starcie pierwszy stopień Falcona 9 oddzielił się od górnego stopnia, który kontynuował wynoszenie tajnego ładunku na orbitę. Booster powrócił do bazy Vandenberg i około siedem i pół minuty po starcie wylądował w strefie Landing Zone 4.

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Dla boostera B1097 był to 14. lot. Wcześniej wyniósł on satelitę NASA Sentinel-6B do monitorowania oceanów, misje NROL-172 i USSF-259, a także osiem misji Starlink, informuje Space.com.

Rozproszona sieć satelitarna

NROL-136 była 15. startem w programie NRO rozmieszczania rozproszonej sieci satelitarnej. Satelity dla niej są opracowywane we współpracy ze SpaceX i Northrop Grumman. Według NRO sieć ma zwiększyć zasięg oraz wzmocnić możliwości i odporność amerykańskich operacji rozpoznawczych w kosmosie.

Rozmieszczanie konstelacji rozpoczęło się w maju 2024 roku od startu NROL-146. Poprzednia misja tego programu, NROL-179, wystartowała 19 czerwca 2026 roku. Liczba aparatów na pokładzie NROL-136 oraz charakterystyka ich wyposażenia nie są ujawniane ze względu na tajny charakter misji.

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