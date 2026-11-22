Компанія SpaceX запустила з бази Ванденберг у Каліфорнії секретні супутники в межах місії NROL-136 для Національного розвідувального управління США (NRO). Ракета Falcon 9 стартувала зі стартового комплексу 4E о 07:23 за східним часом США 22 листопада, або о 04:23 за місцевим часом.

Це був шостий запуск NRO цього року з доставленням корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту. Усі шість запусків виконали ракетами Falcon 9 компанії SpaceX.

Повернення першого ступеня

Приблизно через дві хвилини після старту перший ступінь Falcon 9 відокремився від верхнього ступеня, який продовжив доставляти секретне корисне навантаження на орбіту. Прискорювач повернувся на базу Ванденберг і приблизно через сім з половиною хвилин після запуску здійснив посадку в зоні Landing Zone 4.

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Для прискорювача B1097 цей політ став 14-м. Раніше він запускав супутник NASA Sentinel-6B для моніторингу океану, місії NROL-172 і USSF-259, а також вісім місій Starlink, повідомляє Space.com.

Розосереджена супутникова мережа

NROL-136 стала 15-м запуском у програмі розгортання розосередженої супутникової мережі NRO. Супутники для неї розробляють у партнерстві зі SpaceX та Northrop Grumman. За даними NRO, мережа має збільшити охоплення й підвищити можливості та стійкість американських розвідувальних операцій у космосі.

Розгортання угруповання почалося у травні 2024 року із запуску NROL-146. Попередня місія цієї програми, NROL-179, стартувала 19 червня 2026 року. Кількість апаратів на борту NROL-136 та характеристики їхнього обладнання не розкривають через секретний характер місії.

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