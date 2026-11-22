SpaceX公司从加利福尼亚州范登堡基地发射了秘密卫星，这是为美国国家侦察局（NRO）执行的NROL-136任务的一部分。猎鹰9号火箭于11月22日美国东部时间07:23，即当地时间04:23，从4E发射复合体起飞。

这是NRO今年第六次将载荷送入近地轨道的发射。全部六次发射均使用SpaceX公司的猎鹰9号火箭完成。

一级火箭返回

起飞约两分钟后，猎鹰9号第一级与上面级分离，后者继续将秘密载荷送入轨道。助推器返回范登堡基地，并在发射约七分半钟后于Landing Zone 4着陆。

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此次飞行是助推器B1097的第14次飞行。此前，它曾发射用于海洋监测的NASA Sentinel-6B卫星、NROL-172和USSF-259任务，以及八次星链任务，Space.com报道。

分布式卫星网络

NROL-136是NRO部署分布式卫星网络计划中的第15次发射。该网络的卫星由SpaceX和诺斯罗普·格鲁曼合作开发。根据NRO的数据，该网络将扩大覆盖范围，并提升美国太空情报行动的能力和韧性。

该星座的部署始于2024年5月NROL-146的发射。该计划此前的任务NROL-179于2026年6月19日发射。由于任务的保密性质，NROL-136搭载的航天器数量及其设备特性尚未披露。

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