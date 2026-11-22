《饥饿游戏》系列前传 Sunrise on the Reaping 在北美市场首映周末票房达到1.2亿美元。据Variety报道，该片成为今年五部开画票房超过1亿美元的电影之一。

与此前影片的比较

新片的成绩接近该系列前几部作品的表现。《饥饿游戏》2012年开画票房为1.52亿美元，《饥饿游戏2：星火燎原》2013年为1.58亿美元，《饥饿游戏3：嘲笑鸟（上）》2014年为1.21亿美元，《饥饿游戏3：嘲笑鸟（下）》2015年为1.02亿美元。

该系列上一部前传 The Ballad of Songbirds and Snakes 于2023年上映，开画票房为4400万美元。此后，该片以约1亿美元的制作预算在全球票房中收获3.63亿美元。

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回到黑密斯的故事

Sunrise on the Reaping 是狮门影业该系列的第六部电影。影片剧情改编自苏珊娜·柯林斯的小说，故事发生在第50届饥饿游戏期间，讲述年轻的黑密斯·阿伯纳西的故事。该角色由约瑟夫·扎达饰演；此前影片中，这一角色由伍迪·哈里森出演。导演再次由弗朗西斯·劳伦斯担任，他执导了该系列除第一部外的所有影片。

根据CinemaScore的数据，观众给该片打出“A-”评级。该片预算超过1.5亿美元，未计入全球宣传费用。新片上映后，整个系列的全球累计票房为34.3亿美元，使《饥饿游戏》成为狮门影业票房最高的系列。

I Play Rocky 在扩大至2477家影院上映后获得930万美元票房，位居票房榜第二。Ebenezer 以770万美元位列第三。

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