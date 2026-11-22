Приквел франшизи «Голодні ігри» Sunrise on the Reaping зібрав $120 млн у дебютний вікенд на внутрішньому ринку. Стрічка стала одним із п’яти фільмів року, стартові збори яких перевищили $100 млн, повідомляє Variety.

Порівняння з попередніми фільмами

Результат нового фільму наблизився до показників перших частин серії. «Голодні ігри» у 2012 році стартували зі $152 млн, «У вогні» у 2013-му — зі $158 млн, «Переспівниця. Частина 1» у 2014 році — зі $121 млн, а «Переспівниця. Частина 2» у 2015-му — зі $102 млн.

Попередній приквел серії — The Ballad of Songbirds and Snakes, що вийшов 2023 року, — розпочав прокат із $44 млн. Згодом він зібрав $363 млн у світовому прокаті за виробничого бюджету близько $100 млн.

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Повернення до історії Геймітча

Sunrise on the Reaping — шоста стрічка франшизи Lionsgate. Її сюжет, заснований на романі Сюзанни Коллінз, розгортається під час 50-х Голодних ігор та розповідає про молодого Геймітча Абернаті. Цю роль виконав Джозеф Зада; у попередніх фільмах персонажа грав Вуді Гаррельсон. Режисером знову став Френсіс Лоуренс, який зняв усі частини франшизи, крім першої.

За даними CinemaScore, глядачі оцінили фільм на «A-». Бюджет картини перевищив $150 млн без урахування витрат на світове просування. Сукупні світові касові збори всієї серії після старту нового фільму становлять $3,43 млрд, що робить «Голодні ігри» найкасовішою франшизою Lionsgate.

Друге місце у прокаті посів фільм I Play Rocky, який заробив $9,3 млн після розширення прокату до 2477 кінотеатрів. Третьою стала стрічка Ebenezer із $7,7 млн.

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