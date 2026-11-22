Приквел франшизы «Голодные игры» Sunrise on the Reaping собрал $120 млн в дебютный уикенд на внутреннем рынке. Картина стала одним из пяти фильмов года, стартовые сборы которых превысили $100 млн, сообщает Variety.

Сравнение с предыдущими фильмами

Результат нового фильма приблизился к показателям первых частей серии. «Голодные игры» в 2012 году стартовали с $152 млн, «И вспыхнет пламя» в 2013 году — с $158 млн, «Сойка-пересмешница. Часть 1» в 2014 году — со $121 млн, а «Сойка-пересмешница. Часть 2» в 2015 году — со $102 млн.

Предыдущий приквел серии — The Ballad of Songbirds and Snakes, вышедший в 2023 году, — начал прокат с $44 млн. Позднее он собрал $363 млн в мировом прокате при производственном бюджете около $100 млн.

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Возвращение к истории Хеймитча

Sunrise on the Reaping — шестой фильм франшизы Lionsgate. Его сюжет, основанный на романе Сьюзен Коллинз, разворачивается во время 50-х Голодных игр и рассказывает о молодом Хеймитче Эбернети. Эту роль исполнил Джозеф Зада; в предыдущих фильмах персонажа играл Вуди Харрельсон. Режиссером вновь стал Фрэнсис Лоуренс, снявший все части франшизы, кроме первой.

По данным CinemaScore, зрители оценили фильм на «A-». Бюджет картины превысил $150 млн без учета расходов на мировое продвижение. Совокупные мировые кассовые сборы всей серии после выхода нового фильма составляют $3,43 млрд, что делает «Голодные игры» самой кассовой франшизой Lionsgate.

Второе место в прокате занял фильм I Play Rocky, заработавший $9,3 млн после расширения проката до 2477 кинотеатров. Третьей стала картина Ebenezer с $7,7 млн.

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