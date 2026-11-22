Prequel franczyzy „Igrzyska śmierci”, Sunrise on the Reaping, zarobił 120 mln dolarów podczas debiutanckiego weekendu na rynku krajowym. Film stał się jednym z pięciu filmów tego roku, których wpływy z otwarcia przekroczyły 100 mln dolarów, informuje Variety.

Porównanie z poprzednimi filmami

Wynik nowego filmu zbliżył się do rezultatów pierwszych części serii. „Igrzyska śmierci” w 2012 roku zadebiutowały z wynikiem 152 mln dolarów, „W pierścieniu ognia” w 2013 roku — 158 mln dolarów, „Kosogłos. Część 1” w 2014 roku — 121 mln dolarów, a „Kosogłos. Część 2” w 2015 roku — 102 mln dolarów.

Poprzedni prequel serii — The Ballad of Songbirds and Snakes, który trafił do kin w 2023 roku — rozpoczął dystrybucję od 44 mln dolarów. Później zarobił 363 mln dolarów w światowym box office przy budżecie produkcyjnym wynoszącym około 100 mln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót do historii Haymitcha

Sunrise on the Reaping to szósty film franczyzy Lionsgate. Jego fabuła, oparta na powieści Suzanne Collins, rozgrywa się podczas 50. Igrzysk śmierci i opowiada o młodym Haymitchu Abernathym. W tę rolę wcielił się Joseph Zada; w poprzednich filmach postać grał Woody Harrelson. Reżyserem ponownie został Francis Lawrence, który nakręcił wszystkie części franczyzy z wyjątkiem pierwszej.

Według CinemaScore widzowie ocenili film na „A-”. Budżet produkcji przekroczył 150 mln dolarów, nie uwzględniając kosztów światowej promocji. Łączne światowe wpływy kasowe całej serii po premierze nowego filmu wynoszą 3,43 mld dolarów, co czyni „Igrzyska śmierci” najbardziej dochodową franczyzą Lionsgate.

Drugie miejsce w box office zajął film I Play Rocky, który zarobił 9,3 mln dolarów po rozszerzeniu dystrybucji do 2477 kin. Trzecie miejsce zajęła produkcja Ebenezer z wynikiem 7,7 mln dolarów.

Czytaj nas na